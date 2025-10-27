در جشنواره ملی رسانه ای «ایران، ورزش، سلامتی»، صدا و سیمای لرستان خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در جشنواره ملی رسانه ای «ایران، ورزش، سلامتی»، دو اثر لرستانی به مرحله پایانی راه یافتند که فاطمه درگاه پور با اثر «اراده ای از جنس امیرحسین» رتبه اول این جشنواره را کسب کرد و زینب فیضی نیز با اثر «مرگ آرام» به تهیه‌کنندگی هیأت پزشکی ورزشی لرستان به عنوان یکی از آثار برگزیده معرفی شد.

در اختتامیه جشنواره ملی رسانه ای «ایران، ورزش، سلامتی» که عصر یکشنبه چهارم آبان ماه در تهران برگزار شد اثر «اراده ای از جنس امیرحسین» به کارگردانی و تدوین فاطمه درگاه پور و تصویربرداری امیر کریمی به عنوان منتخب بخش گزارش تصویری، موفق به کسب تندیس افتخار، لوح سپاس و جوایز نقدی این جشنواره شد.

همچنین اثر «مرگ آرام» به تهیه‌کنندگی هیأت پزشکی ورزشی لرستان، نویسندگی و کارگردانی زینب فیضی و طراحی گرافیک و انیماتوری شهرام شریفی در بخش فیلم فضای مجازی با محوریت سبک زندگی سالم به‌ عنوان یکی از آثار برگزیده معرفی شد.

به نقل از دبیرخانه جشنواره ملی رسانه‌ای «ایران، ورزش، سلامتی»، پس از ارزیابی آثار رسیده از سراسر کشور در نهایت ۸۶ اثر برگزیده در پنج بخش و ۲۳ قالب رسانه‌ای به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای سلامت جامعه، با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد.