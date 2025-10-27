پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز اعلام کرد: طرح تعویض مخازن فرسوده سوخت گاز CNG تاکسیهای شهر بهصورت رایگان در حال اجراست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رامین طالبی افزود: همه هزینهها از سوی سازمان پرداخت میشود تا رانندگان بتوانند با آسودگی خاطر و اطمینان از ایمنی ، خدمترسانی کنند.
وی بیان کرد: رانندگان پس از تعویض مخزن و دریافت فاکتور مربوطه میتوانند برای دریافت هزینه به سازمان مراجعه کنند.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح افزایش ایمنی ناوگان و کاهش هزینههای رانندگان است.