به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رامین طالبی افزود: همه هزینه‌ها از سوی سازمان پرداخت می‌شود تا رانندگان بتوانند با آسودگی خاطر و اطمینان از ایمنی ، خدمت‌رسانی کنند.

وی بیان کرد: رانندگان پس از تعویض مخزن و دریافت فاکتور مربوطه می‌توانند برای دریافت هزینه به سازمان مراجعه کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح افزایش ایمنی ناوگان و کاهش هزینه‌های رانندگان است.