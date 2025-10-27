به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه به سه دختران ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین به مصاف هند رفت. دختران کشورمان با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ موفق به کسب پسروزی شدند و به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

دختران ایران در این مرحله امروز ساعت ۱۶:۰۵ به مصاف چین خواهند رفت.

الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریهی چهار ملی‌پوش کشورمان هستند که زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

شایان ذکر است، دختران ایران در مرحله مقدماتی پنج پیروزی مقابل قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن و ازبکستان و یک شکست برابر به دست آوردند.