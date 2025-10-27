پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی رویداد ملی ایران جان را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار با اعضای ستاد اجرایی رویداد ملی ایران جانِ خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت این رویداد ملی، گفت: رویداد ملی ایران جان یک رویدادی ارزشمند است که معنای آن همان أنا علی العهد است، وعدهای که به اسلام و انقلاب دادهایم، باید بر اساس آن عمل کنیم و در راستای معرفی این ارزشها قدم برداریم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: ایرانِ جان به معنای ترسیم یک خط مشی است که بر اساس مستندات قرار است تمام آنچه از خراسان جنوبی به تصویر کشیده میشود، در خاطره مردم باقی بماند که امیدواریم این کار به نحو مطلوب انجام شود و نتایج مثبتی برای استان به همراه داشته باشد.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز به بیان جزئیات برنامههای رویداد ملی "ایران جان" که از ۱۷ تا ۲۳ آبان از شبکههای سراسری پخش خواهد شد، پرداخت.
آینهدار افزود: ایران جان به عنوان یک فرصت ویژه برای معرفی توانمندیهای خراسان جنوبی به کشور است و بر اساس سند محتوایی استان طراحی شده و با شعار خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ به معرفی ظرفیتهای متنوع استان خواهد پرداخت.
به گفته وی در این رویداد ملی، موضوعات مختلفی از جمله دین، علم، فرهنگ، محرومیتزدایی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و مطالبهگری مسائل کلان استان مطرح خواهد شد، همچنین، در این برنامهها توجه ویژهای به موضوعات فرهنگی و مذهبی، ولایتمداری مردم استان، شهدا و بلوغ سیاسی مردم در مشارکتهای انتخاباتی خواهد شد.
آینهدار افزود: این رویداد ملی با هدف معرفی ظرفیتهای ویژه خراسان جنوبی در زمینههای مختلف فرهنگی، دینی، علمی و اجتماعی، در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته است.
معاونتهای سیما، صدا، خبر و فضای مجازی هر کدام به تفکیک برنامههای خود را که بر اساس سند تحول عدالتگستری و هویت محوری طراحی شده است، در این جلسه بیان کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز با تأکید بر اهمیت رویداد ملی ایران جان گفت: این رویداد ملی فرصتی است تا دین و فرهنگ غنی خراسان جنوبی در سطح ملی معرفی شود.
حجتالاسلام مشرفی افزود: خراسان جنوبی یک استانی ولایت مدار است و مردم این استان در مناسبت های مختلف حضور پرشور و گسترده دارند.
رویداد ملی "ایران جان" خراسان جنوبی، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و رسانهای استان، فرصت بزرگی برای معرفی پتانسیلهای خراسان جنوبی در حوزههای مختلف و تقویت هویت ملی و دینی استان فراهم میآورد.