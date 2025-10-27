به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: بهبود کیفیت خدمات در مجتمع‌های خدماتی رفاهی، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مسافران و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای دارد.

علی پرتونیا افزود: ۱۹ باب مجتمع خدماتی رفاهی در جاده‌های خراسان شمالی در حال بهره برداری بوده که از این تعداد، ۲ باب در جاده بجنورد – جنگل گلستان، ۵ باب در جاده جنگل گلستان – بجنورد، ۴ باب در جاده فاروج – بجنورد و در سایر محور‌ها ۸ باب است.