معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: برای ۷۸ طرح بومگردی موافقت اصولی صادر شده و علاوه بر آن هشت واحد بومگردی نیز هماکنون در سطح استان در حال احداث است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، نگار سریعالاطلاق گفت: در سالهای اخیر ایجاد واحدهای بومگردی از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و برای ۷۸ طرح بومگردی با پیشبینی میزان سرمایهگذاری هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل موافقت اصولی صادر شده است.
وی افزود: این میزان واحد بومگردی در صورت راهاندازی کامل زمینه اشتغال یک هزار و ۲۷ نفر را فراهم خواهد کرد و علاوه بر آن میتواند در معرفی ظرفیتهای گردشگری بومی و روستایی استان موثر باشد.
وی تاکید کرد: علاوه بر طرحهایی که موافقت اصولی دریافت کردهاند، هشت واحد بومگردی نیز با سرمایهگذاری به ارزش ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال در مرحله احداث قرار دارد که زمینه اشتغال ۹۷ نفر را فراهم خواهد کرد.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل با اشاره به فعالیت موفق چند واحد بومگردی در سطح استان، ادامه داد: در چهار سال اخیر هشت واحد بومگردی در مناطق مختلف استان راهاندازی شده و در حال فعالیت و خدمات رسانی به مسافران و گردشگران است.
سریعالاطلاق هدف از اجرای این طرحها را توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: اقامتگاههای بومگردی به ویژه در نواحی مستعد شمال و جنوب استان اردبیل به محلی برای معرفی فرهنگ اصیل عشایری و زندگی سنتی تبدیل شده است.