دستگیری عاملان تیراندازی در کمتر از ۲۴ ساعت در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری ۳ عامل تیراندازی شب گذشته در شهرک شهید کشوری در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی۱۱۰ مبنی تیراندازی در شهرک شهید کشوری بلافاصله عوامل کلانتری ۱۵ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران کلانتری ۱۵ در محل مشخص شد ۳ نفر با یک دستگاه خودرو با استفاده از سلاح شکاری به سمت ۲ نفر دیگر تیراندازی و بلافاصله از محل متواری میشوند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه خوشبختانه تیراندازی شب گذشته مصدومی نداشته است، اضافه کرد: ماموران انتظامی موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت متهمان را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه پس از هماهنگی با مقام قضائی متهمان دستگیر شدند، تصریح کرد: عاملان تیراندازی در تحقیقات اولیه علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کردند.
سرهنگ بسطامی در پایان یادآورشد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.