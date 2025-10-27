پیکر بانو سرور خالصه سراوانی، مادر شهیدان محمد و ابراهیم عاکفی، بروی دستان مردم تشییع و در قطعه ۴۵ بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهید ابراهیم عاکفی در سن ۱۸ سالگی در عملیات خیبر به فیض شهادت نائل آمد. پس از او، برادر بزرگترش شهید محمد عاکفی سال ۶۶، در سن ۲۳ سالگی در حین انجام مأموریت در خلیج فارس در درگیری با امریکایی‌ها به برادر شهیدش پیوست.

مراسم ترحیم و بزرگداشت مرحومه سرور خالصه سراوانی ، روز پنج‌شنبه هشتم آبان‌ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در مسجد فاطمة الزهراء (س) واقع در تهرانسر، بلوار یاس، خیابان کوشش برگزار می‌شود.