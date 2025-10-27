مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با خروج سامانه بارشی، آسمان استان تا چهارشنبه صاف تا نیمه ابری و دمای هوا ۳ تا ۶ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با خروج سامانه بارشی، از عصر امروز آسمان گیلان تا چهارشنبه صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد جنوبی به ویژه در مناطق کوهستانی و افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته، منجیل با ۳۱ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۸ درجه دما گزارش شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم تا چهارشنبه برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب پیش بینی شده است.

دادرس از خروج سامانه جنوبی از آسمان استان و بارش تناوبی باران از عصر چهارشنبه تا جمعه خبر داد.