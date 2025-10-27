سرمربی تیم والیبال پیکان تهران با اشاره به تغییر زمان آغاز لیگ برتر گفت: تاخیر در آغاز لیگ باعث شد تیم‌هایی که دیرتر تشکیل شده بودند، فرصت تمرین بیشتری پیدا کنند و همین مسئله رقابت را فشرده‌تر خواهد کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سی و نهمین دوره لیگ برتر والیبال ایران از روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه با حضور چهارده تیم در سراسر کشور آغاز می‌شود.

سرمربی تیم والیبال پیکان درباره وضعیت این تیم در آستانه فصل جدید لیگ برتر مردان، گفت: حدود دو ماه است که تمرینات را آغاز کرده‌ایم. براساس برنامه ریزی اولیه، قرار بود لیگ اواخر مهرماه شروع شود و تیم پیکان نیز بر همان اساس تمرینات را جلو برد. البته در این مسیر با چند چالش روبه رو شدیم. دو بازیکن ملی‌پوش و یک بازیکن خارجی پیکان در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتند و پاسور خارجی تیم هم دچار مصدومیت بود، بنابراین در تمرینات ابتدایی همراه نبود و همین موضوع باعث شد در هماهنگی تیمی کمی با مشکل مواجه شویم.

محمدرضا تندروان ادامه داد: با تغییر زمان شروع لیگ به ۲۸ آبان، روند تمرینات را متناسب با این برنامه اصلاح کردیم. چون پیش از این تجربه چنین شرایطی را نداشتیم، نمی‌توانم بگویم این تغییر کاملا مثبت یا منفی بوده، اما قطعاً به ما فرصت داده تا هماهنگی بیشتری به‌دست آوریم. البته دو بازیکن در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی حضور خواهند داشت که این هم چالشی برای تیم است، اما حدود دو هفته قبل از شروع لیگ دوباره به تمرینات بازمی‌گردند و می‌توانیم با تیم کامل تمرین کنیم.

وی تصریح کرد: مدیریت باشگاه در این مدت برای سلامت بازیکنان، بازسازی سالن را آغاز کردند. چند روزی است که سالن در اختیار تیم قرار گرفته و می‌توانیم بدون محدودیت در نوبت‌های صبح و بعدازظهر تمرین کنیم. این موضوع نکته بسیار مثبتی برای پیکان است.

سرمربی تیم والیبال پیکان با اشاره به حضور تیمش در یک تورنمنت تدارکاتی اظهار داشت: در این مدت در یک تورنمنت شرکت کردیم و آنجا متوجه شدیم که هماهنگی تیم در حال پیشرفت است. در این فرصت باقیمانده نیز تلاش می‌کنیم چند بازی تدارکاتی دیگر برگزار کنیم. بر اساس چیزی که در آن مسابقات دیدم، تیم‌ها امسال بسیار نزدیک به هم هستند و به نظرم لیگ پویاتر و متفاوتی در پیش داریم.

تندروان ادامه داد: در آن تورنمنت سه مسابقه انجام دادیم و از تمام بازیکنان استفاده کردیم تا بیشترین شناخت را از ترکیب تیم به دست آوریم. علاوه بر آن، با یک تیم دیگر هم بازی کردیم و در مجموع مقابل چهار تیم از رقبای اصلی قرار گرفتیم. همه آنها قدرتمند و با برنامه بودند و احساس می‌کنم نسبت به فصل‌های گذشته تفاوت محسوسی در کیفیت تیم‌ها وجود دارد.

سرمربی پیکان درباره شرایط کلی لیگ و باشگاه تصریح کرد: تاخیر در آغاز لیگ باعث شد تیم‌هایی که دیرتر تشکیل شده بودند، فرصت تمرین بیشتری پیدا کنند و همین مسئله رقابت را فشرده‌تر خواهد کرد. فکر می‌کنم امسال هیچ بازی آسانی در پیش نخواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: نمی‌خواهم کلیشه‌ای صحبت کنم، اما واقعا باشگاه هرچه در توان داشته در اختیار گذاشته است. چه در زمینه جذب بازیکن، چه مسائل سخت‌افزاری، حمایتی و مالی. همچنین بازیکنان هم با انگیزه بالا در تمرینات حاضر می‌شوند. خوشبختانه در حال حاضر از عملکرد باشگاه و تلاش بازیکنان رضایت کامل دارم.

تیم پیکان تهران در هفته نخست لیگ برتر مردان سال جاری (۲۸ آبان) میزبان سایپا تهران است حریفان سنتی در دربی پایتخت به مصاف یکدیگر بروند.