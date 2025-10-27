روز دوم مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های هیئت ایرانی در کابل به ریاست کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان، در وزارت امور خارجه افغانستان آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، برنامه امروز هیئت ایرانی در حوزه مرز است و ریاست هیئت افغانستان را «نورالله نوری» وزیر سرحدات برعهده دارد، مسئولان افغان و اعضای هیئت ایرانی، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مرتبط با مشکلات مرزی و راهکار‌های آن بیان می‌کنند.

پیش بینی می‌شود امروز درباره مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از عبور غیرقانونی از مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و هماهنگی‌های مرزی و نیز پیشگیری از هرگونه سوء تفاهم‌های مرزی میان هیئت‌های ایرانی و افغانستانی مذاکره و تفاهم‌هایی حاصل شود.

مسئله مرز میان افغانستان و ایران یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که همواره هیئت‌های ایرانی و افغانستانی درباره آن مذاکره کرده‌اند.

دیروز هم هیئت ایرانی به ریاست معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با شمس الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان درباره همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

در این نشست، در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همچنین رسیدگی به حقوق کنسولی اتباع زندانی ایرانی نیز گفت‌و‌گو و تفاهماتی حاصل شد.

تقویت همکاری‌های قضایی، آب و مسئله مرز از مهمترین محور‌های نشست هیئت ایرانی با مقامات افغان در سفر به کابل است.