مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس از آغاز ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه استانی از دهم آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کریم مجرب گفت: این فرآیند از شنبه دهم آبان و هم‌زمان با بیست و نهمین سالروز ملی صادرات آغاز خواهد شد.

مجرب اظهار کرد: با هدف تسهیل و تسریع در روند شناسایی و انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی و همچنین در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، مقرر شده است متقاضیان، مدارک و مستندات خود را به همراه درخواست کتبی به‌صورت حضوری و از طریق دبیرخانه اداره‌کل صمت فارس ارائه کنند.

وی افزود: صادرکنندگانی که تمایل به حضور در ارزیابی امسال را دارند، باید با رعایت شاخص‌های تعیین‌شده در گروه‌های کالایی مختلف، مدارک خود را تا پایان وقت اداری شنبه، یکم آذر ۱۴۰۴ به اداره‌کل صمت فارس تحویل دهند.

مجرب تصریح کرد: در مراسم ویژه سال ۱۴۰۴، صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی به‌صورت جداگانه معرفی و با اهدای لوح تقدیر، تجلیل خواهند شد.