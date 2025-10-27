به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، در آیین اختتامیه هفته ورزش و جوانان در سرخس، از ۱۲۰ ورزشکار، مربی و فعال عرصه ورزش این شهرستان تجلیل شد.

فرماندار سرخس در این مراسم گفت: بیش از ۳۰ مکان ورزشی با مجموع زیربنای بیش از ۱۱۰ هزار متر مربع زیر نظر مدیریت اداره ورزش و جوانان شهرستان سرخس قرار دارد.

محید بیکی افزود: مجموعه های ورزشی اداره ورزش وجوانان شهرستان شامل: استخر، چمن مصنوعی، سالن ها و ورزشگاهها است، علاوه بر این مجموعه های ورزشی، فضاهای ورزشی سایر ادارات و نهادها نیز در شهرستان میزبان ورزشکاران است.

بیکی ادامه داد: سرانه ورزشی شهرستان تقریبا به ازای هر نفر یک متر مربع است که نسبت به میانگین سرانه کشوری عدد قابل قبولی است، این در حالی است که سرانه فضا‌های ورزشی در کشور تقریباً هفت دهم مترمربع به ازای هر نفر است.

وی گفت: امسال ساخت پنج زمین چمن مصنوعی و سه سالن ورزشی جدید در روستاهای شیرتپه، اسلام‌ قلعه و قوش‌ سربوزی پایان می یابد که با بهره‌ برداری از این مکان های ورزشی، ۱۰ هزار متر مربع ظرفیت ورزشی شهرستان افزایش خواهد یافت.

فرماندار سرخس افزود: امروز زمین چمن مصنوعی آموزش و پرورش در روستای سنگر افتتاح شد و تعداد چمن‌ های مصنوعی مدارس شهرستان به ۱۰ مورد رسید و طبق برنامه‌ ریزی، در سال آینده نیز ۵ زمین چمن دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد.