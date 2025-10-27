۱۰ هکتار از اراضی سیلابی رودخانه سابله در منطقه مچریه، آزادسازی و به وضعیت طبیعی بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان گفت: در راستای اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ این قانون، عملیات شناسایی و آزادسازی اراضی واقع در بستر رودخانه سابله انجام شد.

بهرام لوافیان‌نژاد افزود: در این اقدام، حدود ۱۰۰ هزار مترمربع (معادل ۱۰ هکتار) از اراضی سیلابی این رودخانه در محدوده منطقه مچریه که توسط برخی کشاورزان برای کشت محصولات پاییزه آماده‌سازی شده بود، شناسایی و پس از صدور اخطاریه‌های کتبی و طی مراحل قضایی، آزادسازی شد.

وی تصریح کرد: این عملیات روز شنبه، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، با استفاده از یک دستگاه لودر و بدون نیاز به صدور حکم قضایی انجام و اراضی یادشده به وضع سابق اعاده گردید.

مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان عنوان کرد: هدف از این اقدام، جلوگیری از تصرف غیرقانونی بستر رودخانه‌ها، حفاظت از مسیر عبور سیلاب و پیشگیری از خسارات احتمالی در فصل بارندگی است.

روستای مچریه از توابع شهر بستان در شهرستان دشت آزادگان واقع است.