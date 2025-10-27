به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های قرآنی در مدارس و دانشگاه‌ها بر مردمی کردن فعالیت‌های قرآنی تاکید کرد.

دبیر شورای توسعه قرآنی کشورهم در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ترویج فرهنگ قرآنی گفت: با این وجود هنوز درترویج قرآن به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

حجت‌الاسلام حسینی قرآن خوانی خانگی و ظرفیت مساجد در این زمینه را دومسئله‌ای دانست که غفلت شده است.

معاون سیاسی استاندار کردستان نیز با تاکید بر اینکه آموزش قرآن به کودکان باید قبل از مدرسه و در خانه و توسط مبلغان دینی انجام شود گفت: برگزاری مسابقات قرآنی یک فرصت مغتنم برای بهره‌مندی عموم مردم از مفاهیم قرآنی است و امیدواریم این فعالیت‌ها ادامه داشته باشد.

ماموستا رستمی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری هم در این نشست با اشاره به جایگاه قرآن میان مردم استان گفت پایگاه‌های قرآنی که مرکز وحدت و اتحاد است، تقویت شود.

در ادامه دیگر اعضای جلسه نیز در سخنانی به اهمیت برگزاری برنامه‌ها و محافل قرآنی و استفاده از ظریت مردم تاکید کردند.