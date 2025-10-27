با پایان مهلت ارسال اثر برای حضور در بخش «از قاب تا روایت» نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» ۱۶۰۶ قطعه عکس به دبیرخانه این رویداد ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه بخش مجموعه عکس مستند با عنوان «از قاب تا روایت» جشنواره «سینماحقیقت» از دریافت ۲۶۰ مجموعه و ۱۶۰۶ قطعه عکس از ۱۸۷ عکاس خبر داد.

تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کردستان بیشترین میزان مشارکت در ارسال عکس را داشتند.

مهدی سروری مدیر اجرایی بخش عکس مستند نوزدهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» در این باره بیان کرد: آمار مشارکت و ارسال آثار با توجه به نخستین دوره و ویژه بودن تعریف برگزارکننده از نوع و تعریف «مجموعه عکس مستند» در گستره‌ کشوری قابل قبول است.

بخش مجموعه عکس مستند با عنوان «از قاب تا روایت» برای نخستین بار با هدف معرفی عکس به عنوان آغاز یک روایت در سینمای مستند آغاز به کار کرده است.

نمایشگاه نخستین مسابقه مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت» با رای داوران پذیرای ۱۰ مجموعه عکس مستند است که هفت مجموعه عکس غیربرگزیده مشمول دریافت گواهی حضور و جایزه نقدی یکصدمیلیون ریالی هستند و سه عنوان مجموعه‌ برتر با اهدای لوح و جایزه سیصدمیلیون ریالی تقدیر می‌شوند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر برگزار می‌شود.