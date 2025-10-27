به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در لیگ برتر زنان تدابیری برای استفاده از بازیکنان تیم ملی در نظر گرفته شده که هر باشگاه تنها امکان استفاده از پنج بازیکن تیم ملی را دارد.

بر این اساس بازیکنانی که در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ عضو تیم ملی والیبال زنان ایران بودند، در فهرستی ۴۶ نفره معرفی شدند.

بر اساس دستورالعمل لیگ برتر زنان باشگاه‌هایی که در لیگ برتر حضور دارند، می‌توانند حداکثر از ۵ بازیکن بزرگسال لیگ برتر و دسته یک سال قبل استفاده کنند. هر تیم صعود کننده از لیگ دسته اول به لیگ برتر نیز می‌تواند حداکثر از ۶ بازیکن به‌عنوان سهمیه استفاده کند.

این قانون شامل بازیکنان ملی پوش نیز می‌باشد. بازیکنان اعزام شده به رویداد‌های آسیایی بزرگسالان (حداکثریک پاسور و یک لیبرو) و این قانون شامل بازیکنان لژیونر نمی‌باشد.

بیست‌وپنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران با حضور ۱۲ تیم از هشتم آذرماه در دو گروه زیر آغاز می‌شود:

گروه یک: سایپا تهران، ماجان، صنعت مس رفسنجان، مقاومت شهرداری تبریز، قزوین و نفت امیدیه

گروه دوم: فولاد مبارکه سپاهان، پدیده صنعت اوج گلپایگان، مهرگان شیراز، شر آرکا، بندر عامری و ملوان تهران

فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال زنان در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به قرار زیر است:

مونا آشفته

یسنا آهنکوب‌رو

لعیا افزونی

فاطمه امینی

سودابه باقرپور

غزاله بستان

مائده برهانی

الهه پورصالح

پریا حاجتمند

آسیه حسنی

یلدا جعفری

شقایق حسن‌خانی

فاطمه خلیلی

سپینود دست‌برجن

تهمینه درگزنی

مونا دریس محمودی

زهرا رضایی

دیانا رشیدی‌مهرآبادی

پوران زارع

آیتک سلامت

اسما سعیدی

نگین شیرتری

مهسا صابری

زهرا صالحی

هدیه طالعی‌فرخنده

شبنم علیخانی

نازنین علیزاده

فاطمه عنایت

مبینا غفاریان انبرانی

ریحانه فاضلی

درسا فلاح‌کردخیلی

مریم قاضی‌راد

معصومه قدمی

یاسمن کارگر

مهسا کدخدا

ریحانه کریمی

زهرا کریمی

مبینا کریمی

کیمیا کیانی

نگار کیانی

حانیه محتشمی‌پور

هورا محمدی

محدثه مشتاقی‌خوزانی

زهرا مغانی

فاطمه منظوری

سید نگار هاشمی