مدیرکل بیمه سلامت استان همدان گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزینه‌های درمانی ۵۰ هزار و ۸۷۰ بیمار خاص و سخت درمان استان به میزان ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فریبرز نیاستی گفت: با بیان اینکه ۱۳۰ گروه بیماری در این صندوق تحت حمایت دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال از هزینه‌های درمانی بیماران خاص در سال ۱۴۰۱ و چهارهزار و ۶۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ همچنین ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پارسال پرداخت شد.

وی افزود: بیش از ۱۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های درمانی ۵۷ هزار و ۸۲۹ بیمار خاص و سخت درمان در سه سال گذشته از محل بیمه پایه و صندوق بیماران خاص و سخت درمان توسط بیمه سلامت استان همدان پرداخت شده است.