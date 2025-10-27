پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: با اجرای طرح انتقال غلات ترانزیتی از بندر آکتائو قزاقستان به بندر کاسپین و حمل ریلی آن به بندرعباس، منطقه آزاد جایگاه بالایی در شمال کشور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در نشست مشترک مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، رحمت رحمتنژاد مدیرکل راهآهن شمال ۲، صادق برزگر مدیرکل گمرک بندرانزلی و ناظر گمرکات گیلان که در ایستگاه راهآهن رشت برگزار شد، موضوع توسعه حمل و نقل ترکیبی و لجستیک ریلی گیلان با تمرکز بر نقش موثر منطقه آزاد انزلی در زنجیره ترانزیت بینالمللی بررسی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: با اجرای طرح انتقال غلات ترانزیتی از بندر آکتائو قزاقستان به بندر کاسپین و حمل ریلی آن به بندرعباس با همکاری شرکت کشتیرانی دریای خزر و این سازمان، منطقه آزاد میتواند جایگاه اقتصادی و ترانزیتی بالایی در شمال کشور داشته باشد.
مصطفی طاعتی مقدم افزود: منطقه آزاد انزلی با برخورداری از زیرساختهای بندری، گمرکی، انبارداری و دسترسی به شبکه ریلی، حلقه کلیدی اتصال مسیرهای دریایی و زمینی در کریدور شمال–جنوب است و بندر کاسپین باید به عنوان قلب تپنده ترانزیت کالا در شمال کشور نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به رویکرد دولت در توسعه تجارت خارجی و بهرهبرداری از ظرفیتهای مناطق آزاد افزود: تلاش ما این است که با همکاری راهآهن و گمرکات، حمل و نقل ترکیبی از طریق منطقه آزاد انزلی فعال و کالا میان آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب کشور با سرعت، دقت و هزینه کمتر ترانزیت شود.
در ادامه این نشست، موضوع تخصیص کد گمرکی مستقل برای ایستگاه راهآهن رشت و استفاده از زمینهای مجاور برای ایجاد پسکرانههای بندری انزلی و کاسپین با هدف افزایش بهره وری زنجیره حمل و نقل و تسهیل جابهجایی کالاهای صادراتی و ترانزیتی در دستور کار قرار گرفت.
همچنین روند تخلیه و انتقال ۳ هزار کانتینر حامل لوازم خودرو از بندرعباس به ایستگاه رشت بررسی شد، محمولههایی که در چارچوب مزایای گمرکی مناطق آزاد کشور، از مسیر بندر کاسپین ترخیص و برای بارگیری دوباره به مقاصد داخلی اعزام خواهند شد.
همچنین محمد پردلنژاد مدیر حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در گیلان، گزارشی از پیشرفت طرح ساخت ایستگاه راهآهن بندر کاسپین ارائه کرد و جزئیات فنی و اجرایی این طرح با حضور مدیران دستگاههای حاضر بررسی شد.
در پایان، حاضران ضمن تأکید بر لزوم همافزایی میان راهآهن، گمرک و سازمان منطقه آزاد انزلی، برای شکلگیری هاب لجستیکی شمال کشور، بر اجرای سریعتر زیرساختهای حمل و نقل ترکیبی و تقویت سهم ترانزیت کشور در کریدور شمال–جنوب تأکید کردند.