قطبهای معیوب واحد شماره ۸ نیروگاه سد دز با موفقیت تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر تعمیرات ناحیه دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برقآبی خوزستان اظهار داشت: در پی تریپ واحد شماره ۸ نیروگاه دز به دلیل عملکرد سیستم حفاظت، بررسیهای فنی نشان داد که در محل اتصال دو قطب مغناطیسی سیستم تحریک روتور حادثهای رخ داده است. بر همین اساس، گروههای تخصصی تعمیرات بلافاصله عملیات فنی را آغاز کردند.
مرتضی موسویفرد افزود: با تلاش همکاران بخشهای الکتریکال، مکانیکال و ابزاردقیق ناحیه دز و با پشتیبانی معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهرهبرداری نیروگاه دز، عملیات دمونتاژ قطبهای آسیبدیده، نصب قطبهای جایگزین، انجام تستهای عملکردی و راهاندازی مجدد واحد با موفقیت انجام شد.
وی عنوان کرد: بهرغم پیچیدگی فنی و حساسیت بالای تجهیزات روتور، با برنامهریزی دقیق و همافزایی تیمهای فنی، واحد شماره ۸ در کوتاهترین زمان ممکن به مدار تولید بازگشت تا نقش خود را در پایداری تولید برقآبی کشور از سر گیرد.
سد دز دارای هشت واحد با توان ۶۵ مگاواتی است که با بهینه سازی تمام هشت واحد نیروگاهی در مجموع ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق این نیروگاه افزوده میشود.
نیروگاه دز با قرار گرفتن در نقطه ژرف شبکه تولید و توزیع برق وظیفه سنگینی در پایداری شبکه و استمرار تولید برق دارد.