مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر هنرمند نقاش، واحد خاکدان، امروز دوشنبه پنجم آبان از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، امیر راد رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران وجمعی از هنرمندان حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم امیر راد، رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران، گفت: بدون شک فقدان آقای خاکدان، خسارتی بسیار بزرگ برای پیکر فرهنگ و هنر امروز ماست. واقعیت این است که چرخ فلک، روزگار و هزار عامل باید دست به دست هم دهند تا یگانه‌ای، چون او دوباره متولد شود و در میان ما حضور یابد.

در پایان این مراسم، کاوه غفوریان به نمایندگی از خانواده خاکدان با قدردانی از حضور هنرمندان و همراهان زنده‌یاد واحد خاکدان گفت: از حضور و همراهی همه شما که سنگینی این فقدان را برای ما سبک کردید، سپاسگزارم. واحد خاکدان فقط یک نقاش نبود؛ او انسانی بود که به چیز‌های ساده معنا می‌داد و حالا خودش در همان سادگی و آرامش آرام گرفته است.