به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان گاز برخی مناطق شهر اصفهان به دلیل اجرای تعمیرات در شبکه گاز، فردا سه‌شنبه، ششم آبان‌ماه ۱۴۰۴ قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه جریان گاز از ساعت هشت تا ساعت ۲۳ در محدوده میدان قدس، خیابان مدرس و کوچه‌های شهیدان ناصر کاظمی، اکبر ناظم، مرتضی هاشم‌زاده و مرکز پزشکی فیض قطع می‌شود.

همچنین در خیابان ساحل، حدفاصل خیابان ریاض دوم تا کوچه سادات و دبستان دوازده بهمن، قطع گاز از ساعت هشت آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه، از مشترکان خواسته شده، در این مدت شیر وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.