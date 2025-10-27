پخش زنده
استاندار زنجان، بر ضرورت تقویت پیوندهای اقتصادی استان با کشورهای هدف و معرفی ظرفیتهای تولیدی زنجان در سطح بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان، در نشست مشترک با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از حضور آنان در این استان، بر نقش کلیدی این دیدار در تقویت دیپلماسی اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: این سفرها فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر رایزنان با ظرفیتها و توانمندیهای استانهای مختلف کشور است.
صادقی تصریح کرد:شما بهعنوان سفیران اقتصادی ایران، میتوانید در شرایط کنونی که کشور تحت فشار تحریمها قرار دارد، نقش موثری در مدیریت و خنثیسازی این فشارها ایفا کنید.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و موقعیت استراتژیک استان زنجان در مسیر جاده ابریشم، افزود: زنجان از دیرباز نقشی محوری در مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای همسایه و اروپا داشته و این استان با دارا بودن زیرساختهای گسترده در حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه تجارت بینالمللی دارد.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به پیشینه صنعتی و معدنی استان، خاطرنشان کرد: زنجان در بسیاری از بخشها بهویژه در صنعت، معدن و کشاورزی دارای پتانسیلهای چشمگیری است.
وی بابیان اینکه استان زنجان بیش از ۶۵۰۰ واحد تولیدی فعال داشته و در محصولات خاصی نظیر شیلات، حتی جایگاه ملی را در کشور بهدست آورده است، خاطرنشان کرد: در حالی که استان ما دریا ندارد، اما بهعنوان چهارمین صادرکننده محصولات شیلاتی در کشور شناخته شده و روسیه بهعنوان یکی از شرکای تجاری، علاقهمند به واردات ماهی قزلآلای تازه از زنجان است.
صادقی همچنین با اشاره به ظرفیتهای انرژی و زیرساختهای حملونقل استان، اظهار کرد: زنجان از نظر منابع انرژی نظیر برق، گاز و آب و همچنین راهآهن و جادهها، یکی از کاملترین و پیشرفتهترین استانها در کشور است.
وی با اشاره به اینکه تولید بیش از ۹۵۰ مگاوات برق در استان و مصرف پیک حدود ۷۵۰ مگاوات، نشاندهنده مازاد تولید انرژی است که به شبکه سراسری کشور تزریق میشود، بیان کرد: این ظرفیت میتواند بهعنوان یکی از مزیتهای رقابتی استان در جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند.»
وی در ادامه به روابط تجاری استان زنجان با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: ترکیه، بزرگترین شریک تجاری ما است و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از صادرات استان به این کشور انجام میشود.
صادقی بابیان اینکه در همین راستا، طرح ایجاد یک شهرک صنعتی مشترک با ترکیه در استان در حال بررسی است، گفت: همچنین کشورهای اقلیم کردستان عراق و ازبکستان نیز علاقهمند به همکاریهای تجاری و حتی خواهرخواندگی با زنجان هستند.
استاندار زنجان با تاکید بر شعار بینالمللی شدن استان زنجان، افزود: هدف ما ایجاد ارتباطات اقتصادی و فرهنگی با کشورهای مختلف است.
وی باتاکید بر اینکه این تعاملات اقتصادی، نه تنها زمینهساز توسعه روابط تجاری، بلکه بستری برای تقویت روابط فرهنگی و علمی میان کشورها فراهم میکند، تصریح کرد:استان زنجان با ظرفیتهای بالای گردشگری تاریخی، سلامت و مذهبی میتواند مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران خارجی باشد.
وی با اشاره به اینکه اعتماد، اساس روابط تجاری است، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ پرونده شکایت یا حقوقی از تجار زنجانی در کشورهای طرف معامله ثبت نشده است که نشان دهنده شکل گیری روابط تجاری زنجانیها با سایر کشورها بر پایه اعتماد و اعتبار است.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد:همچنین با تکمیل طرحهای توسعهای استان نظیر خطوط دوگانه ریلی زنجان–تهران و توسعه ایرلاینهای زنجان، مسیر صادرات به اروپا و شرق آسیا تسهیل خواهد شد.
صادقی از رایزنان بازرگانی خواست تا در ماموریتهای خود، ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی استان زنجان را بهدرستی معرفی کرده و زمینههای تعامل موثر میان بخش خصوصی ایران و فعالان اقتصادی کشورهای هدف را فراهم سازند.
رایزن بازرگانی ایران در ترکیه، در این نشست با اشاره به ظرفیت بالای دو کشور در حوزههای صنعتی و کشاورزی، خواستار ایجاد پروژههای مشترک در زمینه مهندسی، تولید و فناوری شد و ترکیه را پل صادراتی ایران به اروپا و آسیای میانه توصیف کرد.
رایزن ایران در عراق نیز با تاکید بر اهمیت این بازار برای کالاهای ایرانی، پیشنهاد تاسیس دفتر تجاری دائمی مشترک در بغداد را مطرح کرد تا ارتباط تولیدکنندگان ایرانی با تجار عراقی تسهیل شود.
در ادامه، رایزن بازرگانی در ترکمنستان تشکیل شرکت مدیریت صادرات ویژه زنجان را برای حضور فعال در بازارهای آسیای مرکزی ضروری دانست و از آمادگی این کشور برای همکاری در حوزههای انرژی، کشاورزی و خدمات مهندسی خبر داد.
رایزن ایران در تاجیکستان نیز پیشنهاد تاسیس مرکز تجاری ویژه استان زنجان در شهر دوشنبه را مطرح کرد و بر استفاده از ظرفیت فرهنگی مشترک برای توسعه همکاریهای فناورانه و آموزشی تاکید کرد.
در بخش دیگری از نشست، رایزن ایران در اندونزی با اشاره به ظرفیت بالای بازار ۲۸۰ میلیون نفری این کشور، آن را هاب صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا دانست و خواستار توسعه صادرات محصولات فلزی و کشاورزی زنجان به این کشور شد.
رایزن اقتصادی ایران در نیجریه نیز بر گسترش همکاریها در حوزه نفت، گاز، تجهیزات صنعتی و ماشینآلات کشاورزی تأکید کرد و نیجریه را شریک بالقوه ایران در قاره آفریقا دانست.