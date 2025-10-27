به مناسبت روز پرستار جمعی از مسئولان و خیرین سلامت مهاباد امروز با اهدای گل و شیرینی از تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی پرستاران بیمارستان امام خمینی این شهر قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ محمدصادق امیر عشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در دیدار با پرستاران بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی گفت: به عنوان نماینده دولت هرحمایتی که لازم باشد از این قشر زحمت کش انجام خواهیم داد چرا که پرستاران سفیران سلامت هستند.

جمال حلاج زاده، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد هم در این دیدار گفت:

هر روز، روز پرستار است چرا که پرستاران هر روز برای تسکین درد بیماران نوعدوستانه پای کار هستند.

امروز همچنین به یاد شهدای پرستار در محوطه دانشکده علوم پزشکی مهاباد نهال کاشتند.

سید انور حسینی، رئیس اداره منابع منابع طبیعی شهرستان مهاباد در این مراسم گفت: این پویش‌ها فرصت مناسبی برای تحقق یک میلیارد نهال در کشور است تا بتوانیم در این زمینه سیاست اصلی را محقق کنیم.