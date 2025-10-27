به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کرم نظری گفت: این برنامه‌ها با هدف تربیت دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی، ترویج روحیه جهادی و پاسداشت یاد و راه شهدای دانش‌آموز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری قرارگاه ملی طرح شهید سید روح‌الله عجمیان در تابستان گذشته گفت: این رویداد ملی با حضور بیش از ۲هزار دانش‌آموز جهادگر در قالب ۲۰۰ گروه جهادی سراسر کشور در سه شهرستان لردگان، خانمیرزا و فلارد برگزار و منجر به مرمت، رنگ آمیزی و شاداب‌سازی بیش از ۴۵۰ مدرسه با مشارکت گروه‌های جهادی دانش‌آموزی شد.

هدف اصلی ما از اجرای چنین طرح‌هایی، علاوه بر کار عمرانی، تربیت کادر انقلابی از بین دانش‌آموزان است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان همچنین به اجرای طرح یاوران ولایت و اعزام دانش‌آموزان نخبه به مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۴۰۰ فرمانده و نخبه دانش‌آموز دختر و پسر در دو مرحله به مشهد مقدس اعزام و از آموزش‌های تربیتی و معرفتی در جوار بارگاه امام رضا (ع) بهره‌مند شدند.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی آغاز سال تحصیلی هم گفت: در بیش از دو هزار مدرسه استان، همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم‌های مختلف فرهنگی، رویداد لاله های روشن ، یادواره‌های شهدا و زنگ ایثار و مقاومت برگزار شد که زمینه‌ساز استقبال از هفته بسیج دانش‌آموزی است.

نظری با تأکید بر اهمیت نقش دانش‌آموزان در تداوم انقلاب اسلامی گفت: چهارمحال و بختیاری ۵۷۷ شهید دانش‌آموز و ۱۳۷ شهید فرهنگی تقدیم انقلاب کرده است. یک سوم شهدای استان از قشر فرهنگی و دانش‌آموزی هستند و این افتخاری بزرگ است که باید به‌درستی تبیین و معرفی شود.