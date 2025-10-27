در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال عصر امروز در خانه مقابل نفت آبادان به میدان می رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان دیدارهای شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان همواره از حساس‌ترین و جذاب‌ترین بازی‌های لیگ برتر بوده و سالن امام خمینی (ره) گرگان از ساعت شانزده عصر امروز نیز صحنه رویارویی این دو تیم خواهد بود.

گرگانی ها اکنون با کسب ۹ امتیاز از چهار برد و یک باخت، در رده دوم جدول رده بندی ایستاده اند .

شاگردان مخدومی به جز شکست نزدیک مقابل استقلال تهران ، برابر تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم، گلنور اصفهان، کاله آمل و طبیعت اسلامشهر پیروز میدان بودند.