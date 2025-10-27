هفتم ششم لیگ برتر بسکتبال ؛
تیم بسکتبال شهرداری گرگان، میزبان نفت آبادان
در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال عصر امروز در خانه مقابل نفت آبادان به میدان می رود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دیدارهای شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان همواره از حساسترین و جذابترین بازیهای لیگ برتر بوده و سالن امام خمینی (ره) گرگان از ساعت شانزده عصر امروز نیز صحنه رویارویی این دو تیم خواهد بود.
گرگانی ها اکنون با کسب ۹ امتیاز از چهار برد و یک باخت، در رده دوم جدول رده بندی ایستاده اند .
شاگردان مخدومی به جز شکست نزدیک مقابل استقلال تهران ، برابر تیمهای نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم، گلنور اصفهان، کاله آمل و طبیعت اسلامشهر پیروز میدان بودند.
نفت آبادان هم با دو برد، سه باخت و هفت امتیاز، به لطف تفاضل گل بهتر، در رده هفتم جدول قرار دارد.