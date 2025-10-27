به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت:باتوجه ‌به برگزاری موفق چند دوره از این جشنواره و استقبال چشمگیر گردشگران از این رویداد بومی با پیگیری‌های اداره شهرستان این جشنواره ثبت ملی شد.

علیرضا عبدالله‌زاده با اشاره به نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه پایدار گردشگری افزود: ثبت ملی این جشنواره، نشان‌دهنده اهمیت پیوند کشاورزی سنتی با گردشگری رویدادمحور و افتخاری برای مردم منطقه است.

وی ادامه داد: این گواهی که در مهر ماه سال جاری با شماره ۱۰۴۰۴۱۱۴۸ ثبت شده است، گامی مؤثر در مسیر حفظ و ترویج میراث ناملموس، رونق گردشگری کشاورزی و معرفی ظرفیت‌های محلی منطقه فین کاشان به مشار می رود.