جشنواره «نعنا فین کاشان» در تقویم ملی گردشگری کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان گفت:باتوجه به برگزاری موفق چند دوره از این جشنواره و استقبال چشمگیر گردشگران از این رویداد بومی با پیگیریهای اداره شهرستان این جشنواره ثبت ملی شد.
علیرضا عبداللهزاده با اشاره به نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه پایدار گردشگری افزود: ثبت ملی این جشنواره، نشاندهنده اهمیت پیوند کشاورزی سنتی با گردشگری رویدادمحور و افتخاری برای مردم منطقه است.
وی ادامه داد: این گواهی که در مهر ماه سال جاری با شماره ۱۰۴۰۴۱۱۴۸ ثبت شده است، گامی مؤثر در مسیر حفظ و ترویج میراث ناملموس، رونق گردشگری کشاورزی و معرفی ظرفیتهای محلی منطقه فین کاشان به مشار می رود.