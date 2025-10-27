به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران در بخش‌های مختلف شعر و کتاب، شامل بزرگسالان، کودکان و خانواده با حضور شاعران و فعالان حوزه کودک و نوجوان در شاهین‌شهر معرفی شد.

براین اساس حذف دلم را خوب دادم از مریم بی‌نظیر، برکه بی نظیر از جعفر مقیمیان، زنگ آمار از معصومه معصوم‌زاده و خط خطی روی نیمکت سنگی از حسین تولایی از برگزیدگان بخش کتاب این دوره از جشنواره بودند.

همچنین در بخش شعر بزرگسالان (بخش آزاد) عفت زینعلی‌نیا از مشهد، آذر صادقیان از خمینی‌شهر و زهرا آقا میرزایی از همدان در جایگاه‌های اول تا سوم ایستادند.

همچنین در بخش بخش شهروندی شعر بزرگسالان زهرا عراقی از مشهد بخش ویژه حقوق کودکان سعیده اصلاحی از تهران و بخش ایران صبا فیروزی از تهران خوش درخشیدند.

نیروانا خلیلی از اراک و محدثه غفاری از اصفهان و ستایش صالح از چهارمحال و بختیاری در بخش آزاد سروین احمدی از اصفهان، محمد صدرا گلدوز از تربت حیدریه و فاطمه جهان نژاد در بخش ناظم وطن عنوان‌های برتر را به دست آوردند.

در قسمت جانان (بخش شهروندی) نیز کوثر عباسیان در بخش خانواده امیرعلی امینی از اردستان و در بخش برگزیده جشنواره یونس فقیه‌زاده از شاهین‌شهر خوش درخشیدند.

جعفر ابراهیمی، احمد میرزاده، کمال شفیعی و اکرم‌السادات هاشمی از جمله داوران این دوره از جشنواره بودند.

پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با هدف شناسایی استعداد‌های ادبی کودکان و نوجوانان، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت شعر کودک و نوجوان برگزار شد.