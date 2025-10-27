دیدار زنده نیمه نهایی والیبال ایران و تایلند، مسابقه رده بندی و فینال کشتی آزاد صربستان ۲۰۲۵ و مستند قهرمان المپیک، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب سومین دوره بازی های آسیایی جوانان بحرین، امروز در مرحله نیمه نهایی تقابل والیبال دو تیم ایران و تایلند را به صورت مستقیم پخش می کند.

در چارچوب سومین دوره بازی های آسیایی جوانان بحرین، تیم والیبال نوجوانان کشورمان از ساعت ۱۷ در مرحله نیمه نهایی و در ششمین دیدارش به مصاف تایلند می رود.

تیم والیبال نوجوانان کشورمان در پنجمین دیدار سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان مقابل مغولستان به پیروزی رسید.

شبکه ورزش در ادامه و روز چهارم پیکار‌های مرحله رده بندی و فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان صربستان، اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷T امشب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ این رقابت‌ها را با گزارشگزی مشترک هادی عامل و مصطفی حسینی به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

امشب در مرحله فینال و رده بندی رضا مومنی، یاسین رضایی، ابوالفضل رحمانی و ابوالفضل بابالو نمایندگان کشورمان در چهار وزن به ترتیب روی تشک می‌روند.

روایتی متفاوت و جذاب از مسیر زندگی جواد فروغی، دارنده مدال المپیک در مستند «منفی دو تا سکو»، از شبکه ورزش پخش می شود.

این مستند امروز ساعت ۱۶، پخش می شود.