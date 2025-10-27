پخش زنده
هادی چوپان، نایبقهرمان مستر المپیا ۲۰۲۵، امروز با ورود به فرودگاه شهید دستغیب شیراز مورد استقبال جمعی از مسئولان ورزشی فارس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی چوپان، ورزشکار نامآشنای استان فارس و نایبقهرمان رقابتهای جهانی مستر المپیا ۲۰۲۵، امروز با ورود به فرودگاه شهید دستغیب شیراز مورد استقبال جمعی از مسئولان ورزش کشور و استان قرار گرفت.
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، معاون اداره کل ورزش و جوانان، رییس هیات بدنسازی فارس، رییس بسیج ورزشکاران و مردم ورزش دوست شهر شیراز از این ورزشکار استقبال کردند.
هادی چوپان که در فینال رقابتهای مستر المپیا ۲۰۲۵ در شهر لاسوگاس آمریکا عنوان نایبقهرمانی را به دست آورده بود، پیشتر در سال ۲۰۲۲ عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.
هادی چوپان با سه نشان نقره و دو برنز، یکی از پرافتخارترین چهرههای تاریخ پرورش اندام ایران است.