دبیر ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم، چهار توصیه عملی شامل؛ انس مستمر با قرآن، ایفای نقش ربانی، تحلیل جامع آیات و شکل‌دهی ذهن قرآنی جامعه را برای تقویت، هدایت و تربیت دینی مردم ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده دبیر ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم در دیدار با جمعی از ائمه جمعه سراسر کشور که در مجتمع آدینه تهران برگزار شد، مفاهیم راهبردی قرآنی از منظر رهبر معظم انقلاب و کلان‌برنامه‌های قرآنی کشور، به ویژه اهداف ستاد ملی تدبر را تبیین و تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده با تشریح پنج گام اساسی تعامل با قرآن از نگاه رهبر انقلاب، گفت: از نظر مقام معظم رهبری، تلاوت و حفظ قرآن مقدمه‌ای برای انس با کتاب الهی است. این انس زمینه‌ساز تدبر در قرآن و نهایتاً عمل به مفاهیم عالیه آن در زندگی فردی و اجتماعی است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به معرفی مفهوم کلیدی تدبر پرداخت و افزود: تدبر شامل فهم روشمند قرآن، همراهی با باور اعتقادی و منتهی شدن به عمل است.

وی با اشاره به تفاوت تدبر با تفسیر گفت: تدبر مسیر رجوع عموم مردم به قرآن برای دریافت پیام هدایتی است، نه یک تحقیق علمی تخصصی.

دبیر ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم، سه سطح مواجهه با قرآن را شامل؛ سطح اول: توجه به ظاهر و جسم قرآن، سطح دوم: درک چارچوب‌ها و خطوط کلی قرآن کریم (محکمات قرآن) و سطح سوم: توجه به جزئیات و تفصیلات قرآن کریم برای کاربرد در زندگی ذکر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده با اشاره به واژگان قرآنی «ربانیون» و «ربیون»، نقش ائمه جمعه را در هدایت جامعه مهم و راهبردی دانست و افزود: ربانیون کسانی هستند که با تسلط بر محکمات و جزئیات کتاب الهی، جامعه را تعلیم داده و هدایت می‌کنند. این دقیقاً همان نقشی است که از ائمه جمعه انتظار می‌رود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در ادامه توصیه‌های عملی برای ائمه جمعه را به شرح زیر ارائه شد:

انس مستمر با قرآن: رجوع مکرر به آیات، تفکرات عمیق و تحلیل‌های دقیق برای ایجاد فهم بهتر و کاربردی از قرآن.

ایفای نقش ربانی: آموزش، تبیین و هدایت جامعه بر اساس محکمات قرآن و ارزش‌های الهی.

تحلیل جامع: بررسی آیات، سوره‌ها و چارچوب‌های کلی و جزئی قرآن برای ارائه راهکار‌های عملی در زندگی فردی و اجتماعی.

شکل‌دهی ذهن قرآنی: نقش‌آفرینی ائمه جمعه در تبیین عمومی قرآن و ایجاد فرهنگ قرآنی در افکار و رفتار مردم.

این نشست با پرسش و پاسخ و ارائه توصیه‌های عملی برای تقویت نقش ائمه جمعه در هدایت قرآنی جامعه به پایان رسید.