به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در اولین نشست مجمع مشورتی استان و شهرستان خرم آباد که همزمان با حضور یکساله در مدیریت ارشد استان برگزار شد، اظهار کرد: امروز ۲ هزار و ۸۰۰ نفر برای پذیرش مسئولیت بیشتر و همفکری در مسیر توسعه استان در این مجمع عضو هستند و در حقیقت در آغاز یک فصل جدید از فعالیت مجمع مشورتی استان هستیم.

وی ادامه داد: در ماه های گذشته اقداماتی از قبیل عضوگیری، امورات اداری و ...این مجمع و کمیته های ۱۱ گانه انجام گرفت ولی امروز فصل جدید و گام بلند تری برای هدف والای دولت در لرستان برای تحقق وعده هایمان برمی داریم و تاثیرگذار تر در مسیر توسعه استان حرکت می کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به آیین معارفه اش در یکسال پیش، عنوان کرد: ما در روز معارفه منشور حرکت و مسیر توسعه لرستان را اعلام کردیم و تلاش مان را برای تحقق این مسیر علیرغم برخی بی انصافی ها، به کار می بریم و در هفته آینده نشست ویژه ای برگزار و در مورد پیدا و پنهان یکسال گذشته صحبت خواهیم کرد.

شاهرخی خاطرنشان کرد: ما به نمایندگی از دولت وفاق به عهدی که با مردم بستیم با قاطعیت و بدون شبهه، پایبند هستیم و دو هدف مهم داریم که همه فعالیت ها به این اهداف حتم می شود.

وی افزود: توجه به معیشت مردم که متاثر از مشکلاتی مانند تحریم ها، چالش های اقتصادی و ...است در اولویت های کاری ما قرار دارد، مردم در حوزه معیشت با مشکل مواجه هستند و ایجاد شغل بعنوان یک عنصر مهم در معیشت جامعه در دستور کار ما قرار دارد.

استاندار ادامه داد: باید در جهت ایجاد فرصت های شغلی در استان و ارتقا شرایط شغلی برای افزایش درآمد خانوار و بهبود معیشت مردم گام برداریم و این موضپع از سیاست های جدی دولت وفاق نیز هست.

شاهرخی تاکید کرد: ارتقا سرمایه اجتماعی، باتوجه به اصل مهم مردم محوری در نظام جمهوری اسلامی، دارای اهمیت ویژه ای است و مجمع مشورتی استان یک داشته ارزشمند در این زمینه در جهت ارتقا این جایگاه و نقش آفرینی مردم می باشد.

وی با بیان اینکه استان های توسعه یافته، سال ها پیش این مسیر را طی کرده اند، گفت: وفاق ، وحدت و همدلی شعار دولت است و امروز در این شرایط سخت دولت این مسائل را در دستور کار خود قرار داده است.

استاندار لرستان افزود: وفاق ما برای گروه، حزب و اقوام و ...نیست، این رویکردها مشکلی از جامعه حل نمی کند بلکه باید همه امکانات به نفع عموم مردم به کار گرفته شود و در گام نخست نیز بهره مندی از ظرفیت نخبگان، صاحب نظران، فرهیختگان و اقشار مختلف در این مسیر ضروری است.

شاهرخی ادامه داد: ما نیازمند نظرات کارشناسی و ...هستیم، تنها نخبه ثبت شده، نیاز ما نیست،ما به کار کارشناسی و حضور اقشار مختلف نیاز داریم تا با آمادگی در این مسیر ارزشمند و مسوولیت خطر به ما کمک کنند.

وی تاکید کرد: کارشناسی ها هم نباید در پیچ و‌خم روزمرگی گرفتار شوند بلکه باتوجه به توان بالای کارشناسی در استان با برنامه محوری کار کنند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه هزار نفرساعت کار کارشناسی این فرآیند است،گفت: نباید به روزمرگی تن بدهیم زیرا روزمرگی باعث انتفاع افراد کم از برنامه کوچک می شود و مردم بهره کافی نمی برند.

شاهرخی افزود: مخالفت با برنامه محوری و عدم همراهی با سیستم منظم ، موجب خسران می شود و از این هدف مهم عدول نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در همین یکسال کارهای بزرگ و گره های بسته ای در مسیر توسعه استان، باز شده و اقدامات پوپولییستی و نمایشی کار نکردیم، مطالبات مردم را پیگیری کردیم ، کارنامه قابل قبولی برای ارایه داریم

استاندار ادامه داد: اگر برمبنای عملکرد مغرضانه، اقدامات ما در یکسال گذشته ارزیابی نشود، شبکه سد معشوره که ۲۰ سال تعطیل بوده با جدیت در حال پیگیری است و طرح هایی مانند راه آهن نیز در دست اجراست.

شاهرخی گفت: در حوزه سرمایه اجتماعی نیز درب استانداری به روی مردم باز است و از همه راهکارها و پیشنهادها برای توسعه استان استفاده می کنیم.

وی یادآور شد: برهمین اساس ایده شورای مشورتی به ذهن ما رسید و انتظار داریم اعضای اصلی کمیته ها، عملکرد کمیته ها و ...در این زمینه به دقت ارزیابی شود و اعضای اداری نیز اقدامات لازم برای اجرای پیشنهادات و طرح ها را انجام دهند.