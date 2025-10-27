از امروز دوشنبه (۵ آبان) پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل، وزش باد جنوبی (گرمیج) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا عصر روز چهارشنبه (۷ آبان) پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی وزش باد جنوبی (گرمیج) گاهی با سرعت تند بویژه در مناطق جنوبی و برخی از مناطق مرکزی استان بوده و در سایر مناطق استان جوی پایدار پیش بینی می‌شود.

مجید کوهی افزود: از اواخر وقت روز چهارشنبه با نفوذ زبانه‌های پرفشار سطح زمین و سامانه بارشی، ضمن وزش باد شرقی (بویژه در مناطق شمالی گاهی با سرعت تند) و کاهش دمای هوا، در برخی مناطق استان بارش خفیف باران نیز پیش بینی می‌شود.

وی گفت: تمرکز بارش در دامنه کوهستان سبلان، نواحی منتهی به استان گیلان و دامنه کوه‌های باغرو انتظار می‌رود.

وی تاکید کرد: از اینرو روز‌های پنجشنبه و جمعه آسمان استان غالباً نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با مه بوده و در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاً سرد پاییزی حاکم می‌گردد.