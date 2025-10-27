مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت : ایران بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت "روز ملی زعفران" گفت : کشور ما بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در دنیاست و استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، قطب اصلی تولید این محصول محسوب می شوند.

الهام فتاحی فر روز ملی زعفران را نمادی از هویت اصیل ایرانی و میراث کهن کشاورزی کشور دانست و افزود :پنجم آبان، فرصتی برای معرفی علمی و فرهنگی زعفران این طلای سرخ به عنوان یک برند جهانی و ایجاد هم افزایی میان نهادهای تحقیقاتی، کشاورزی و تجاری است.

وی پیش بینی کرد که با توجه به گرمازدگی و کمبود بارندگی های مناسب فصلی ،میزان تولید زعفران درسال زراعی جاری در مقایسه با پارسال ۲۴ درصد کاهش یابد.

مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی تغییرات اقلیمی و خشکسالی را تهدیدی جدی برای کشت زعفران دانست و گفت: «در این راستا، ترویج آبیاری قطره ای زیرسطحی، انتقال کشت به مناطق معتدل تر و تحقیقات برای یافتن پیازهای مقاوم به خشکی در دستور کار قرار دارد.

الهام فتاحی فر با اشاره به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره وری افزود : ترویج کشت مکانیزه، استفاده از سامانه های نوین آبیاری و آموزش های مزرعه محور از محورهای اصلی ماست که می تواند تا ۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب ایجاد کند.

وی در باره نقش مکانیزاسیون توضیح داد:در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مزارع زعفران از مکانیزاسیون بهره می برند، اما با توسعه فناوری های برداشت و جداسازی کلاله، انتظار داریم به زودی شاهد بهره برداری صنعتی از این تجهیزات باشیم. مکانیزاسیون می تواند نقش کلیدی در افزایش بهره وری و ارزش افزوده داشته باشد.

مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت : تشکیل تعاونی های زعفران کاران، تجمیع زمینها ، و معرفی پیازهای پربازده زعفران از دیگر برنامه های در دست اجراست. در برخی استان ها نیز، برای کشاورزانی که از پیازهای گواهی شده و روش های علمی کاشت استفاده می کنند، تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

الهام فتاحی فر گیاهان دارویی و قارچ خوراکی اصلی ترین چالش های صادرات زعفران را نوسانات نرخ ارز، ضعف در بسته بندی های برند محور و کمبود بازاریابی علمی و دیجیتال دانست و افزود : برای تنوع بخشی به بازارها، ورود به کشورهای اروپای شرقی، آمریکای شمالی و جنوب شرق آسیا در دستور کار است تا وابستگی به بازارهای سنتی مانند اسپانیا و امارات کاهش یابد و افزایش صادرات مستقیم به مصرف کننده نهایی است.

وی تاکید کرد: ایران با سهم بیش از ۹۰ درصدی در تولید جهانی زعفران، قصد دارد ضمن حفظ این جایگاه، سهم خود از ارزش افزوده بازار جهانی را نیز افزایش دهد.

مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حرکت به سوی ارزش افزوده در زعفران با توسعه صنایع تبدیلی در حوزه های دارویی، غذایی، آرایشی و نوشیدنی شتاب گرفته است و بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان در حوزه استخراج اسانس، عصاره و ترکیبات دارویی و غذایی زعفران فعال هستند و روند صادرات محصولات فرآوری شده صعودی است.

الهام فتاحی فرهمچنین نقش فناوری های نوین مانند بیوتکنولوژی، کشت بافت و تولید پیاز سالم در محیط کنترل شده را ضروری خواند و گفت: این فناوری ها می توانند پایداری ژنتیکی و عملکرد اقتصادی زعفران را ارتقا دهند.

وی درباره قاچاق پیاز زعفران و زعفران تقلبی نیز اعلام کرد:وزارت جهاد کشاورزی با همکاری گمرک و نیروی انتظامی، اقدامات موثری را برای رهگیری پیازهای قاچاق آغاز کرده است.

مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی همچنین افزود : طرح های تحقیقاتی در حوزه اصالت سنجی زعفران در حال انجام است تا از کیفیت و اصالت محصول اطمینان حاصل کنیم.

الهام فتاحی فر درباره رقابت کشورهای دیگر از جمله افغانستان گفت :«اگرچه این کشور با هزینه تولید پایین تر وارد بازار شده، اما کیفیت زعفران ایران از نظر عطر، رنگ و خلوص بی بدیل است و با تقویت برند ملی و بسته بندی ممتاز، می توان این برتری را به مزیت تجاری پایدار تبدیل کرد.

وی درباره چشم انداز پنج و ده ساله آینده زعفران افزود:چشم انداز پنج تا ده سال آینده، افزایش سهم ایران از ارزش جهانی بازار زعفران و ایجاد کلاسترهای صنعتی در استان های خراسان است تا از مزرعه تا بازار جهانی، زنجیره ای هماهنگ و ارزش آفرین شکل گیرد.

مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت : زعفران فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه نماد هویت، دانش و اصالت ایرانی است و با اصلاح زنجیره از تولید تا بازار و تکیه بر فناوری های نوین، جایگاه جهانی طلای سرخ ایران تثبیت خواهد شد.

الهام فتاحی فر افزود: افزایش تولید زعفران از حدود ۴۰۰ تن فعلی به ۵۰۰ تن در سال با حفظ کیفیت برتر و پایداری منابع آب در برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری شده است و ایران به دنبال بازارهای جدید و صادرات مستقیم «طلای سرخ» است.