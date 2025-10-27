پخش زنده

شاخص کل بازار سرمایه در روز معاملاتی دوشنبه ۵ آبان با افزایش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی معادل ۱.۴۱ درصد بازدهی مثبت به عدد ۳.۱۲۷.۶۶۳ واحد رسید و از مرز ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار عبور کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن نیز ۸ هزار و ۱۳ واحد معادل ۰.۸۸ درصد رشد کرد و در کانال ۹۱۵ هزار و ۷۰۹ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۱۴ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسید.
با افزایش تقاضا در همه گروههای بورسی در پایان معاملات بیش از ۷۶ درصد نمادها (۶۱۵ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند و محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.
بیشترین پول حقیقی به محصولات شیمیایی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت بود. صندوقهای طلا و سکه بورسی هم امروز منفی بودند.