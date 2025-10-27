وضعیت کیفی هوای مشهد از عصر امروز، دوشنبه با افزایش شدت وزش باد، غبارآلودتر و آلوده‌تر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد صبح امروز با عدد ۱۳۷ گویای شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» بود که رفته رفته این شاخص تا عدد ۱۵۰ افزایش می‌یابد.

آذر رضایی پور افزود: گرد و غبار همچنان پس از روز‌ها در بیشتر مناطق خراسان رضوی ادامه دارد و در روز‌های پایانی این هفته در مناطق مرکزی استان از جمله کلانشهر مشهد نیز توسعه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: از اواخر این هفته نیز دمای هوا در بیشتر مناطق خراسان رضوی، کاهش خواهد یافت که در موعد مقرر اطلاعات تکمیلی بیان خواهد شد.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته، قوچان با پنج درجه سردترین و سرخس با ۳۲ درجه گرم‌ترین شهرستان‌های استان بوده و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۱۱ تا ۲۹ درجه داشته است.

رضایی پور ادامه داد: دمای کنونی مشهد ۲۵ درجه است که امروز بین ۱۰ تا ۲۸ درجه در نوسان خواهد بود.

هوای کلانشهر مشهد در ۲۱ روز گذشته به صورت پیاپی آلوده و در شرایط «ناسالم» بوده‌است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.



شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.



قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.