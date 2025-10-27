پخش زنده
فرماندار اسدآبا گفت: در دستگاههای اجرایی شهرستان ۱۰ مانور تخصصی در هر حوزه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سلیمان نظری دوست گفت: تجربیات جنگ ۱۲ روزه بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی ایران بود تا ضمن شناسایی ظرفیتهای پدافند عامل، زمینه تقویت پدافند غیرعامل نیز فراهم شود.
وی افزود:در هفته پدافند غیرعامل در شهرستان اسدآباد ۱۰ مانور تخصصی در هر حوزه برگزار میشود که به عنوان نمونه در مدارس شهرستان بحث اطفا حریق به دانش آموزان آموزش داده میشود.
فرماندار یادآور شد:در مدت این ۱۲ روزه کشور عزیزمان شاهد هیچگونه کمبود در مواد غذایی، دارویی و سایر اقلام اساسی نبود و این امر نتیجه مستقیم برنامهریزیها و تقویت ساختار پدافند غیرعامل در سالهای اخیر است.