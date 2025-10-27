فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۳ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ علیرضا مقدم گفت: ماموران، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور خرمدره - ابهر به یک دستگاه وانت نیسان تانکردار مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن ۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مجوز از اداره سوخت و فرآورده‌های نفتی بود کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره با اشاره به اینکه ارزش ریالی سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.