به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دختران هندبال ایران امروز دوشنبه ۵ آبان در چهارمین دیدار خود از بازی‌های آسیایی جوانان و در سالن‌ام‌الحصم به مصاف تایلند رفتند. دختران ایران توانستند این بازی را همانند دیدار‌های قبل خود با نتیجه ۳۲ بر ۱۶ به برتری برسند.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.

تیم ملی دختران ایران که با نتیجه ۳۰ بر ۲۵ برابر چین، با حساب ۲۷ بر ۲۴برابر ازبکستان، با نتیجه ۲۷ بر ۲۳ برابر قزاقستان و با حساب ۳۲ بر ۱۶ برابر تایلند به برتری رسیده است. دختران ایران باید در پنجمین دیدار خود فردا سه شنبه ۶ آبان از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی به مصاف هند بروند.

نتایج و برنامه کامل تیم ملی دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:

ایران ۳۰ - چین ۲۵

ایران ۲۷ - ازبکستان ۲۴

ایران - قزاقستان

ایران ۳۲ - تایلند ۱۶

سه‌شنبه ۶ آبان:

ایران - هند ساعت ۱۵:۰۰،

۵ شنبه ۸ آبان:

ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۳:۳۰

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازی‌ها است.

مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.