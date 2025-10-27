هواشناسی گلستان برای امروز تا صبح فردا وزش باد، کاهش دما و بارش ملایم وپراکنده پیش بینی کرد.

پیش بینی وزش باد، کاهش دما و بارش ملایم وپراکنده تا فردا در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی استان پیش بینی کرد: با توجه به استقرار سامانه بارشی در استان ،برای امروز وزش باد نسبتا شدید تا شدید و پدیده گردو خاک در استان رخ خواهد داد.

سمیه ملاحی افزود: برای امروز تا صبح فردا دریا مواج و متلاطم خواهد بود.

وی گفت: با توجه به خروج سامانه بارشی برای روز های سه شنبه و چهارشنبه وضعیت جوی استان به نسبت پایدار خواهد بود و آسمان گلستان غالبا صاف تاقسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود،همچنین دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.