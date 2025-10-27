نشست هم‌اندیشی معتمدان، بزرگان و متنفذین شهرستان چگنی با حضور فرمانده انتظامی استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر نقش اثرگذار بزرگان ایل چگنی در ایجاد همبستگی اجتماعی و ارتقای وحدت در جامعه گفت: حضور و هم‌فکری معتمدان و بزرگان در این نشست فرصتی مغتنم برای بررسی مسائل منطقه و افزایش همگرایی در مسیر حل مشکلات مردم است.

وی با اشاره به طرح مباحث مرتبط با معضلات اجتماعی افزود: با هم‌اندیشی و همراهی دستگاه‌های مسئول، تلاش می‌کنیم مشکلات موجود در حوزه‌های اجتماعی را به‌صورت اصولی و پایدار برطرف سازیم.

فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، وضعیت انتظامی شهرستان مطلوب است و این موفقیت حاصل همراهی، نجابت و ولایت‌مداری مردم شریف شهرستان چگنی است.

سردار هاشمی‌فر در پایان ضمن قدردانی از فرماندار شهرستان و اعضای شورای تأمین در مسیر تحقق امنیت پایدار، تأکید کرد: امیدواریم با تداوم تعامل سازنده میان مردم، مسئولان و نیروهای انتظامی، مسیر توسعه، آرامش و آسایش برای مردم فراهم شود.