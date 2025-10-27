شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال ایمیدرو با قهرمانی فولاد خوزستان و نایب‌ قهرمانی فولاد خراسان در نیشابور به‌ پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مشاور رئیس هیئت‌ عامل و رئیس کارگروه ورزش ایمیدرو گفت: در فینالی نزدیک و پرهیجان، فولاد خوزستان با نتیجه ۳ بر ۲ از سد فولاد خراسان گذشت تا جام این دوره را از آنِ خود کند

حیدر ضیغمی گفت: فولاد خراسان، که با عملکرد درخشان از مرحله مقدماتی تا نیمه‌ نهایی پیش آمده بود، توانست با ۲۴ گل عنوان بیشترین گل‌ زده را به ‌نام خود ثبت کند.

وی ادامه داد: در آیین اختتامیه مسابقات فوتسال ایمیدرو و شرکت های تابعه، با اجرای جواد خیابانی مجری باسابقه ورزشی کشور از تیم‌ ها و بازیکنان برتر تجلیل شد.

ضیغمی گفت: رویداد امسال یکی از منظم‌ ترین و باامکانات ترین دوره‌ ها در تاریخ برگزاری مسابقات ایمیدرو ارزیابی شد.

وی ادامه داد: بنا بر گزارش دبیرخانه برگزاری، تجهیز سالن‌ ها و به‌ روزرسانی امکانات فنی، از جمله سامانه‌ های تصویربرداری و تابلو‌های نمایش امتیاز، به ابتکار و مشارکت عملی فولاد خراسان انجام پذیرفت؛ اقدامی که مورد تحسین شرکت‌کنندگان قرار گرفت و سطح فنی برگزاری مسابقات را یک‌ پله ارتقا داد.

ضیغمی گفت: در پایان این دوره، منطقه ویژه خلیج فارس با پیروزی در برابر سنگ آهن سیرجان در دیدار رده‌ بندی به مقام سوم رقابت‌ ها دست یافت.

وی اظهار داشت: «ورزش، بستر هم‌ افزایی و اتحاد خانواده بزرگ معدن و فولاد است و ادامه چنین رقابت‌ هایی نشان‌ دهنده فرهنگ تعامل، تلاش و همبستگی در مجموعه ایمیدرو و شرکت‌های تابعه است.