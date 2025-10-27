پخش زنده
تیم بسکتبال سه نفره پسران ایران با شکست مقابل چین از صعود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات در بازیهای آسیایی جوانان بحرین بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه نفره پسران ایران در ادامه رقابتها امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۲:۱۵ در ورزشگاهام الحصم در مرحله حذفی به مصاف چین رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ از صعود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات در بازیهای آسیایی جوانان بحرین بازماند.
پسران بسکتبال سه نفره ایران در دور مقدماتی گروه چهارم این رقابتها با تیمهای عربستان، یمن، سریلانکا، قزاقستان و بنگلادش همگروه بود و با پنج برد به مرحله حذفی صعود کرده بودند.