میانگین بازدهی بازار سهام ایران شامل بورس و فرابورس در ماههای شهریور و مهر ۱۴۰۴ به ۲۳ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادههای آماری اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان میدهد بازار سهام در شهریور ۱۲ روز مثبت و ۸ روز کاری منفی داشت، اما در مهر تعداد روزهای مثبت بازار افزایش یافت، بهطوری که بازار سهام در این ماه ۱۵ روز مثبت و ۷ روز منفی معاملاتی را شاهد بود.
بررسی عملکرد بازار سهام ایران نشان میدهد میانگین بازده بازار سهام (شامل بورس و فرابورس) در مهر امسال به ۲۰ درصد رسید که بالاترین میزان بازده ماهانه بازار سهام در سال جاری محسوب میشود.
تیر امسال بازده ماهانه بازار سهام به منفی ۱۸ درصد کاهش یافت. اما مجموعه اقدامات سیاستی اجرا شده برای حمایت از سهامداران و تعادل بخشی به بازار موجب شد روند نزولی بازده بازار سهام معکوس و در نهایت بازده ماهانه بازار سهام ایران در پایان مهر به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.