به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی نیشابور گفت: ماموران پاسگاه انتظامی چکنه مرکز بخش سرولایت حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری جک مظنون شدند این خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ حسین احمدی افزود: در بازرسی از خودرو یک قبضه اسلحه غیر مجاز به همراه تعدادی فشنگ و ۲ دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

احمدی گفت: همچنین از مخفیگاه یکی از سرنشینان خودرو مقداری گوشت شکار غیر مجاز کشف شد.

وی ادامه داد: در این زمینه ۵ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.