هر سال که تقویم به روز تولد حضرت زینب (ع) می رسد، دلها رنگی از عشق، صبر و فداکاری می گیرد. حضرت زینب بانویی که حضورش تجسمی از ایثار و اخلاق در تاریخ اسلام است، زنی که در میان رنج ها و مصائب، همچون ستاره ای فروزان بر تارک ایمان درخشید و پیام عاشورا را با شجاعت و خرد، به نسل ها رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادت حضرت زینب از رویدادهای ارزشمند تاریخ اسلام است که در پنجم جمادی الاول سال پنجم یا ششم هجرت روی داد و این روز هر ساله با احترام و شور معنوی میان مسلمانان به ویژه شیعیان گرامی داشته می شود و یادآور نقش تاریخی و فرهنگی این بانوی بزرگ در مکتب اهل بیت (ع) است.

در تقویم رسمی ایران، روز تولد حضرت زینب (ع) به عنوان روز پرستار و بهورز شناخته می شود. این نامگذاری به پاس فداکاریها و پرستاری های ایشان در طول زندگی، به ویژه در دوران بیماری امامان (ع) انجام شده است. در این روز از کادر درمان و زنان فداکار جامعه اسلامی قدردانی می شود.