پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: در ۷ ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هزار تن کالا از مجتمع بندری انزلی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسین یونسی گفت: در ۷ ماه گذشته ۳۲۶ هزار تن کالا از طریق بندر انزلی به مقاصد مختلف صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود: این کالاهای صادراتی شامل مصالح ساختمانی، مواد خوراکی و محصولات تولیدی استانهای شمالی کشور است که از طریق این بندر به بازارهای هدف منطقهای و فرامنطقهای ارسال شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به افزایش چشمگیر تردد کالا در مسیرهای بینالمللی، گفت: در بخش ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی نیز در ۷ ماه گذشته افزون بر ۷۷ هزار تن کالا از طریق بندر انزلی جابهجا شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۹۶ درصدی را نشان میدهد.
حسین یونسی گفت: در این مدت در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا در مجتمع بندری انزلی تخلیه و بارگیری شده و ۳۳۶ فروند کشتی نیز به این بندر وارد شدهاند.
به گفته وی، توسعه زیرساختهای بندری، تجهیز اسکلهها و تسهیل فرآیندهای گمرکی از جمله عواملی است که موجب افزایش رقابتپذیری بندر انزلی در میان بنادر شمال کشور شده است.
موقعیت راهبردی بندر انزلی در حاشیه دریای خزر، نقش مهمی در تحقق اهداف تجارت دریایی، توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای ایران با کشورهای حاشیه خزر ایفا میکند.