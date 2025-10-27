ساماندهی گسترده معابر منطقه ۱۴ با رویکرد انضباط شهری
عملیات منظم رفع سد معبر، پاکسازی دیوارنویسی، جمعآوری بنرهای تاریخ گذشته و وانتبارهای دورهگرد در منطقه۱۴ اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه گفت: در راستای ارتقای انضباط شهری، ساماندهی معابر و حفظ حقوق شهروندی، طرح ساماندهی و انضباط شهری منطقه ۱۴ در قالب پاکسازی و رفع سد معبر در نواحی ششگانه منطقه درحال اجراست.
علیرضا رباطی با بیان اینکه این اقدامات برای بهبود سیمای شهری، تسهیل تردد شهروندان، جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز صنفی در گذر عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهری طی روزهای اخیر انجام شد، افزود: بر این اساس بخشهای مختلفی از محدوده منطقه تحت پوشش طرح قرار گرفتند کهشامل رفع سد معبر وانتبارهای میوهفروش، جمعآوری دکه مطبوعاتی، پاکسازی دیوارنویسی، جمعآوری بنرهای غیرمجاز و زوائد فیزیکی در محورهای خیابان شکوفه، نیکنام، میدان شکوفه و پل نیکنام بوده است.
وی ادامه داد:جمعآوری خودروهای رهاشده، رفع سد معبر واحدهای صنفی، و نظارت بر برگزاری چهارشنبهبازار در محدوده بلوار پاسدار گمنام و خیابان تاجری انجام شد.
رباطی به ساماندهی اصناف خودرویی و وانتبارهای سیار در محورهای نبرد شمالی، بولوار ابوذر، پرستار شمالی، الغدیر و میدان ۱۳ آبان ناحیه ۳ نیز اشاره کرد.
وی همچنین از پاکسازی و رفع سد معبر نیسانبارهای بارفروش در محور بزرگراه محلاتی و انتهای گیلکی در ناحیه ۴ و اجرای طرح نگهداشت بزرگراه محلاتی، جمعآوری زوائد فیزیکی و پرچمهای ساحلی، رفع سد معبر وانتبارهای فروش و بازیافتی در خیابانهای زمزم، شهروی و بلوار ابوذر ناحیه۵ همچنین استقرار نیروهای معبربان در نقاط حساس از جمله خیابان رحیمی مقابل دانشگاه پدافند هوایی و بزرگراه بسیج ناحیه۶ برای جلوگیری از فعالیت دورهگردهای وانتدار و نظارت بر رفع سدمعبر به عنوان فعالیتهای صورت گرفته نام برد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ ضمن تأکید بر تداوم طرح، گفت:هدف ما از اجرای طرح ساماندهی و انضباط شهری، ایجاد آرامش بصری، ارتقای حقوق شهروندی، کاهش مزاحمتهای صنفی در معابر عمومی و بهبود زیستپذیری است. از این رو این طرح با نظارت میدانی و حضور نیروهای معبربان در نواحی استمرار دارد.