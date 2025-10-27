النا علیپور، دانش آموز نونهال کیش با یک اثر نقاشی در نمایشگاه بین‌المللی یک دنیا، هزار رویا شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نقاشی النا علیپور دانش آموز نونهال کیش توانست جایزه طلایی نمایشگاه یک دنیا، هزار رویا را کسب کند.

این نمایشگاه با حضور آثار کودکان و نوجوانان ایران، کره‌جنوبی و آلمان با نمایش بیش از ۱۴۰ اثر، پیام صلح، همزیستی و احترام به تفاوت‌ها را از زبان نسل آینده به جهانیان مخابره می‌کند.

در این رویداد ۸۱ اثر از کودکان و نوجوانان ایرانی، ۳۵ اثر از هنرمندان کره‌ای و ۲۵ اثر از آلمان به نمایش در آمده است.

نمایشگاه یک دنیا، هزار رویا تا ۸ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در باغ موزه قصر تهران پذیرای علاقه‌مندان، پژوهشگران حوزه هنر کودک و نوجوان و نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی است.