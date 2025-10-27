پخش زنده
امروز: -
سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه «بسفر» در استانبول ترکیه میزبان نمایش دو اثر کوتاه از سینماگران ایرانی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد سینمایی که میزبان ۳۱ فیلم کوتاه و مستند است، فیلمهای کوتاه داستانی «نخ» به نویسندگی و کارگردانی زهرا ترکمنلو و «اتیتود» به کارگردانی شهزاد رضایی در بخش رقابتی آثار کوتاه بینالملل حضور دارند.
در این جشنواره، بهترین فیلم مستند جایزه نقدی ۱۰۰ هزار لیر (۳۰۰۰ دلار) دریافت خواهد کرد، در حالی که جایزه ویژه هیات داوران ۵۰ هزار لیر (۱۵۰۰ دلار) اهدا خواهد شد. در بخش فیلم کوتاه، بهترین فیلم در هر دو بخش ملی و بینالمللی هر کدام ۵۰ هزار لیر جایزه دریافت میکنند، در حالی که برنده جایزه بزرگ ۱۰۰ هزار لیر دریافت خواهد کرد.
سیزدهمین جشنواره بین المللی «Bosphorus» (بُسفُر) از ۷ تا ۱۴ نوامبر برابر با ۱۶ تا ۲۳ آبان در شهر استانبول برگزار خواهد شد.